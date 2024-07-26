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АНАЛІТИКА

Росіяни знову обмежили доступ експертам МАГАТЕ на окупованій ЗАЕС

 

Російська окупаційна адміністрація на Запорізькій АЕС вчергове не надала присутнім на станції експертам МАГАТЕ доступ до західної частини турбінного залу енергоблоку №6.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Експерти МАГАТЕ спостерігали за плановими роботами з технічного обслуговування в реакторному залі та допоміжному корпусі енергоблоку №6, зокрема, за роботою крана перевантажувальної машини та теплообмінників. Команда також мала змогу спостерігати за технічним обслуговуванням деякого електричного, контрольно-вимірювального і регулюючого обладнання. Вони не повідомили про жодні проблеми, пов'язані з ядерною або фізичною ядерною безпекою... Під час відвідування турбінного залу того ж енергоблоку групі знову не надали доступ до його західної частини", - йдеться у заяві.

Зазначається, що загалом за останній тиждень експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, здійснили кілька обходів, націлених на моніторинг робіт з технічного обслуговування на майданчику, а також на перевірку наявності необхідних запасних частин для станції.

Крім того, повідомляється, що впродовж останнього тижня експерти МАГАТЕ "продовжували чути вибухи та постріли на різних відстанях від станції".

Як повідомлялося, ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної безпеки, розміщуючи на території станції військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал. Рішення МАГАТЕ про повернення ЗАЕС під контроль Енергоатому загарбники ігнорують.
Ключові теги: Росія
 

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