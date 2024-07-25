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США працюють з Україною над дорожньою картою для її післявоєнної енергосистеми
23:16 24.07.2024 |
Сполучені Штати працюють з Україною над дорожньою картою для її післявоєнної енергосистеми, яка включатиме безпечні технології ядерної енергетики, відновлювані джерела енергії.
Про це в інтерв'ю Reuters сказала міністерка енергетики США Дженніфер Ґранхольм.
«Зараз вони (українці - ред.) під загрозою, і ми повинні допомогти їм пройти цей період часу, зміцнити їхні існуючі активи», - сказала Ґранхольм в кулуарах щорічної конференції Трансатлантичного енергетичного та кліматичного співробітництва (P-TECC) у столиці Румунії Бухаресті.
«Ми плануємо з ними, як виглядатиме українська енергосистема майбутнього. Це можуть бути мікрореактори. Це можуть бути малі модульні реактори (SMRs.). Це, безумовно, буде розподілена сонячна та вітрова генерація в поєднанні з акумуляторами. Ця робота ведеться вже зараз», - додала вона.
За її словами, нові ядерні потужності можуть стати частиною майбутньої енергосистеми, якщо вони будуть спроєктовані у безпечний спосіб.
Як зазначає медіаресурс, у січні Міністерство енергетики України заявило, що планує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів на Хмельницькій атомній електростанції. Українська державна атомна енергетична компанія «Енергоатом» також підписала угоду з Westinghouse про будівництво нових реакторів.
«У нас є домовленість про розгортання дев'яти реакторів AP1000 в країні», - заявила віцепрезидент Westinghouse з корпоративних питань Маргарет Косентіно.
«Очевидно, що на даний момент ми не починаємо будівництво, але ... тісно співпрацюємо з ними, щоб розглянути ХАЕС і почати вивчати, що ми можемо зробити зараз, щоб підготувати проєкти до реалізації, як тільки закінчиться війна», - уточнила Косентіно.
Як повідомляв Укрінформ, українська влада розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів вже цього літа або восени.
У квітні 2024 року Енергоатом та Holtec International підписали угоду про створення в Україні потужностей для виробництва та виготовлення ядерних систем, конструкцій і компонентів для малих модульних реакторів, систем зберігання та транспортування відпрацьованого ядерного палива.
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