У передмістях Києва встановлять понад 50 МВт когенераційних установок

У трьох районах Київської області встановлять когенераційні установки, які дозволять взимку забезпечити людей електроенергією та теплом. Відповідні меморандуми підписали Київська обласна державна адміністрація, шість територіальних громад та інвестори, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Йдеться про 19 когенераційних установок загальною потужністю понад 50 МВт. Потужність установок - від 1 до 35 МВт.

Їх встановлять на обʼєктах з централізованим теплопостачанням у восьми населених пунктах Вишгородського, Бучанського та Броварського районів.

"Доручив облгазу та ДТЕК не зволікати - "зелене світло" на реалізацію проєктів. З нашого боку також жодних бюрократичних перепон. Монтаж має відбутися у найкоротші терміни. Бо це про нормальні умови життя для мешканців Київщини, попри постійні атаки ворога", - заявив голова ОВА.