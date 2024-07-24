Вихід з ремонту додаткового атомного блока дозволив зменшити відключення світла в Україні

Міністерство енергетики повідомило про вихід з ремонту додатково атомного енергоблока. Це дозволило зменшити відключення світла по всій країні, йдеться у ранковому зведенні міністерства.

"На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми й зменшить існуючий дефіцит електроенергії", - повідомило Міненерго.

Завдяки цьому в деяких регіонах обмеження не буде аж до 18:00.

У західному та частково південному регіонах обмеження електропостачання заплановані на період з 18:00 до 24:00. У всіх інших регіонах обмеження діють з 0:00 до 24:00.

Ще один атомний енергоблок вивели з ремонту 17 липня.