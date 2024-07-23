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Туреччина допомагатиме Україні з відновленням енергосистеми
12:14 23.07.2024 |
Туреччина долучиться до допомоги Україні з відновлення енергосектору і нарощуванням потужностей розподіленої генерації.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з послом Туреччини в Україні Мустафою Левентом Більгеном.
Вона розповіла послу про складну ситуацію в енергосистемі України, що склалася внаслідок масованих російських ударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури.
"Важливим завданням є проведення ремонтів і відновлення енергооб'єктів, де це можливо, а також підвищення енергонезалежності українців через розвиток розподіленої генерації. І ми радо вітаємо участь турецьких компаній у цьому важливому процесі", - сказала Гринчук.
На зустрічі обговорювали напрямки двосторонньої співпраці у відновленні українського енергосектору, постачанні необхідного обладнання та залученні технічної та експертної підтримки турецьких фахівців.
Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу перед главами МЗС країн ЄС назвав пʼять пріоритетних кроків задля термінової допомоги українській енергосистемі.
Нагадаємо, минулого тижня Євросоюз виділив "Укренерго" грант у 100 млн євро, зокрема, на ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами енергообладнання.
Крім того, Естонія вирішила передати Україні безоплатно обладнання з Нарвських електростанцій.
А литовська компанія Ignitis Gamyba передає Україні обладнання з третьої Вільнюської теплоелектростанції.
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