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АНАЛІТИКА

Швеція надасть Україні 13 резервних генераторів для підтримки енергопостачання

 

Шведський уряд ухвалив рішення про те, що оператор системи передання електроенергії у Швеції Svenska kraftnät може надати Україні резервні генератори для підтримки енергопостачання країни.

Як повідомляється на сайті уряду Швеції, це передання охоплює 13 резервних дизельних генераторів, які мали бути замінені у 2024 році, згідно з планом обслуговування Svenska kraftnät. Замість того щоб утилізувати або зберігати на складі запасних частин, резервні генератори будуть передані в дар Україні й використовуватися там. Регулярна перевірка надлишків матеріалу під час обслуговування та реінвестування є стійким способом підтримки України.

"Швеція продовжить підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно. Атаки Росії на енергопостачання України були дуже масштабними, і майбутня зима буде важкою. Передання 13 резервних дизельних електрогенераторів від Svenska kraftnät матиме значення. Наприклад, вони зможуть забезпечувати електроенергією лікарню або використовуватися в самій системі електропостачання для ефективнішого усунення перебоїв", - сказала міністерка енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш.

Міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Йоган Форсселль зазначив, що сьогоднішня заява - це ще один крок у пріоритетах уряду щодо підтримки України.

"Це конкретний приклад того, як шведська підтримка сприятиме відновленню енергетичної інфраструктури, що перебуває у скрутному становищі, та обігріву українських будинків цієї зими", - зазначив він.

Як повідомлялося, у травні 2024 року Швеція ухвалила рішення про новий енергетичний пакет для України на суму 650 млн шведських крон. Ця підтримка складається з 500 млн шведських крон у Фонд підтримки енергетики України Енергетичного співтовариства і 150 млн шведських крон через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Швеція
 

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