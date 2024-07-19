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АНАЛІТИКА

Українські банки почали видавати доступні кредити на розвиток альтернативних джерел енергії

 

Українські банки почали видавати перші кредити на розвиток альтернативних джерел енергії за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Сенс Банк видав перший кредит на придбання та встановлення українським виробником сонячної електростанції потужністю 1 МВт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Підприємці залучають кошти на розвиток альтернативних джерел енергії та газової електрогенерації. В умовах дефіциту електроенергії через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ - це один зі способів швидко відбудувати зруйноване та підвищити власну енергонезалежність. На початку липня ми розширили програму "Доступні кредити 5-7-9%" також на можливість придбати енергетичне обладнання. І зараз вже маємо приклад, що програма працює, бізнес звертається у банки", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, з 20 липня також запрацюють програми безвідсоткового кредитування для громадян і розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%" стане доступним для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів.

Зазначається, що в межах розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу на відновлення енергетичних спроможностей Сенс Банк видав кредит компанії, яка займається виробництвом і продажем металевих конструкцій. За ці кошти виробник побудує у Чернівецькій області сонячну електростанцію потужністю 1 МВт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією приблизно 360 квартир. Річна генерація станції становитиме 1150 МВт-годин електроенергії. Загальна сума кредиту - 14,2 млн грн, строк погашення - п'ять років.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів розширив можливості державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». З 20 липня її коштом об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) зможуть купувати та улаштовувати генеруючі установки, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел, а також установки зберігання електроенергії та допоміжне обладнання. Умови кредитування - сума кредиту до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних.

Щоб скористатись програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%", керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з державою за цією програмою, та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.
 

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