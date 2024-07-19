«Наступного року буде бум». Кабмін схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації

Кабінет міністрів на засіданні 18 липня схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації в Україні на період до 2035 року. Про це повідомив Тарас Мельничук, представник уряду в Верховній Раді.

"Стратегія передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми, зокрема в частині посилення її стійкості та гнучкості, у тому числі шляхом розвитку розподілених генеруючих потужностей, що можуть бути представлені газотурбінними, газопоршневими, когенераційними та іншими установками, об'єктами відновлюваної енергетики, установками зберігання енергії тощо", - розказав він.

Також затверджено операційний план заходів із реалізації цієї стратегії у 2024-2026 роках.

Тим часом радник прем'єр-міністра, колишній в.о. міністра енергетики Юрій Бойко на брифінгу спрогнозував, що вже у 2025 році в Україні почнеться бум будівництва розподіленої генерації.

"Важко сказати, який відсоток із того, що розпочато, добіжить до фінішу саме до кінця 2024 року, але до початку ОЗП це точно буде незначна кількість. Але наступного року точно буде бум", - сказав він.

"Тільки найбільшими державними енергогігантами НАК "Нафтогаз", Укрнафта, Укртранснафта, Укртрансгаз розпочато проєкти на загальну потужність понад 1 ГВт. Крім того, недавно у нас була зустріч, де Ощадбанк задекларував, що тільки їхній банк веде проєкти, комерційні запити на величину близько 500 МВт по маневровій розподіленій генерації", - зазначив він.