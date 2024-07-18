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За три дні на АЕС згоріли три трансформатори: експерт пояснив погіршення ситуації зі світлом
16:31 18.07.2024 |
На Південноукраїнські АЕС за три дні згоріло три трансформатори струму, що призвело до погіршення ситуації зі світлом.
Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
"Два дні тому на Південноукраїнській АЕС, судячи з усього від спеки, фізично згоріло два трансформатори струму. Це призвело, за словами людей на місці, до відключення від мережі одного з реакторів", - розповів він.
Ця аварія призвела до відключення високовольтних ліній в мережі "Укренерго".
"Через цю абсолютно технічну аварію лівий беріг України - включно з Дніпром, Сумами й далі по переліку - останні два дні вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики", - пояснив Харченко.
У четвер, за його даними, згорів з тих же причин ще один трансформатор на тій же Південноукраїнській АЕС.
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