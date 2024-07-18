Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світло не відключатимуть у 20-кілометровій зоні від лінії фронту та від кордону з РФ та Білоруссю, – Шмигаль

 

Кабінет Міністрів розширив перелік об'єктів, на які не поширюватимуться стабілізаційні графіки відключення електроенергії.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Розширюємо перелік об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. За результатом комунікації з ОВА уряд сьогодні конкретизував такий список", - написав Шмигаль.

Зокрема, окрім об'єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, електроенергію не відключатимуть для населених пунктів, а також об'єктів у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та від лінії зіткнення.

"Також реагуємо на запит суспільства про справедливість у розподілі електроенергії. Буде покращено алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, ще у червні голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповідав, що Кабмін планує змінити методику застосування відключень для частини прифронтових територій, де спостерігається важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю внаслідок обстрілів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4220
  0,0407
 0,10
EUR
 1
 45,2618
  0,0839
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 13:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1200  0,34 0,83 41,8000  0,36 0,87
EUR 44,8100  0,39 0,87 45,7880  0,52 1,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,03 0,07 41,4400  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес