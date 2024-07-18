Світло не відключатимуть у 20-кілометровій зоні від лінії фронту та від кордону з РФ та Білоруссю, – Шмигаль

Кабінет Міністрів розширив перелік об'єктів, на які не поширюватимуться стабілізаційні графіки відключення електроенергії.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Розширюємо перелік об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. За результатом комунікації з ОВА уряд сьогодні конкретизував такий список", - написав Шмигаль.

Зокрема, окрім об'єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, електроенергію не відключатимуть для населених пунктів, а також об'єктів у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та від лінії зіткнення.

"Також реагуємо на запит суспільства про справедливість у розподілі електроенергії. Буде покращено алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, ще у червні голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповідав, що Кабмін планує змінити методику застосування відключень для частини прифронтових територій, де спостерігається важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю внаслідок обстрілів.