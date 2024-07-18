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На двох енергооб'єктах сталися аварії: у 11 областях збільшили обмеження світла
11:53 18.07.2024 |
На двох енергооб'єктах вийшло з ладу обладнання, через що у Києві та низці областей України із 08:00 до 22:00 застосовуються чотири черги відключень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
"Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб'єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.
В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 - чотири черги, в інші години - три черги.
У ніч на 18 липня з 02:00 до 05:00 для зменшення обсягу дефіциту Укренерго залучало аварійне постачання з енергосистеми Польщі.
Імпорт електроенергії 18 липня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 23 561 МВт-год. Експорту не відбувається.
Як повідомлялося, через період аномальної спеки споживання електроенергії в Україні сягнуло максимуму та суттєво перевищує потужність доступної генерації.
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