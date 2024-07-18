Обладнання для вітрових електростанцій не потрапило до списку пільгового імпорту

Українська вітроенергетична асоціація поскаржилась, що обладнання для вітрових електростанцій не увійшло до списку пільгового імпорту, який Верховна Рада ухвалила 16 липня.

"Попри те, що прийняття цих проєктів законів несло важливу мету щодо посилення енергетичної безпеки країни і стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії, проголосовані тексти не містять відповідні положення для галузі вітроенергетики", - йдеться в повідомленні УВЕА у Facebook.

Обладнання для ВЕС ввозиться під кодом УКТЗЕД 8502 31 00 00, який не потрапив до ухваленого закону.

Асоціація заявила, що вітрові електростанції відносно швидко могли б замістити частину знищеної росіянами електрогенерації.

"Інвестори вже мають до 3 ГВт готових до будівництва проєктів. До того ж вітрова енергетика - це ті потужності, які будуються за дуже оперативний термін - один рік", - йдеться в заяві.

За даними УВЕА, в Україні на різних стадіях розвитку є 58 проєктів вітрових електростанцій загальною потужністю понад 7 ГВт. Реально реалізованими з них можуть бути 4-5 ГВт.