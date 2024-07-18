Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обладнання для вітрових електростанцій не потрапило до списку пільгового імпорту

 

Українська вітроенергетична асоціація поскаржилась, що обладнання для вітрових електростанцій не увійшло до списку пільгового імпорту, який Верховна Рада ухвалила 16 липня.

"Попри те, що прийняття цих проєктів законів несло важливу мету щодо посилення енергетичної безпеки країни і стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії, проголосовані тексти не містять відповідні положення для галузі вітроенергетики", - йдеться в повідомленні УВЕА у Facebook.

Обладнання для ВЕС ввозиться під кодом УКТЗЕД 8502 31 00 00, який не потрапив до ухваленого закону.

Асоціація заявила, що вітрові електростанції відносно швидко могли б замістити частину знищеної росіянами електрогенерації.

"Інвестори вже мають до 3 ГВт готових до будівництва проєктів. До того ж вітрова енергетика - це ті потужності, які будуються за дуже оперативний термін - один рік", - йдеться в заяві.

За даними УВЕА, в Україні на різних стадіях розвитку є 58 проєктів вітрових електростанцій загальною потужністю понад 7 ГВт. Реально реалізованими з них можуть бути 4-5 ГВт.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4627
  0,2052
 0,50
EUR
 1
 45,3457
  0,3668
 0,82

Курс обміну валют на 16.07.24, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7833  0,17 0,42 41,4392  0,20 0,49
EUR 44,4229  0,20 0,45 45,2717  0,27 0,61

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,24 0,58 41,5000  0,26 0,63
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес