Рада прийняла за основу законопроєкт про нульову ставку екоподатку для біопаливних установок

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №9596 про внесення змін до Податкового кодексу щодо встановлення нульової ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю установками, які використовують біопаливо як єдиний вид палива, передає Енергореформа.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Згідно з його повідомленням в Телеграм 16 липня, за законопроєкт проголосовували 238 народних депутатів.

Сам документ зареєстрований урядом у Раді ще в серпні минулого року як євроінтеграційний.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", на доопрацюванні та необхідності прийняття законопроєкту №9596 наполягала, зокрема, асоціація виробників цементу "Укрцемент".

Вона зазначала, що чинна система оподаткування викидів СО2 в Україні не стимулює запровадження енергоефективних заходів і перехід на альтернативні джерела енергії.

Крім того, асоціація акцентувала, що з жовтня 2023 року Україна постає ще перед одним викликом через запровадження в ЄС Європейської зеленої угоди, яка передбачає додатковий податок для товарів з країн з низьким рівнем податкового вуглецевого навантаження - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).