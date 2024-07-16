Рада скасувала податки на імпорт генераторів та обладнання для енергетики Джерело: https://biz.censor.net/n3499968

Верховна Рада підтримала зміни до Податкового та Митного кодексу, які передбачають звільнення від сплати ПДВ та митних платежів при імпорті товарів для виробництва машин розмінування, а також генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії.

Ухвалення відповідних законопроєктів №11258 та №11259 у другому читанні підтримали 305 та 313 нардепів відповідно, повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Рада прийняла в цілому №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва в та/або ремонту машин механізованого розмінування. Там так само є правки про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики: електрогенераторне обладнання; обладнання для вітро- та сонячної генерації; акумулятори (крім акумуляторів малої потужності)", - написав Железняк.

Як повідомлялося, ухвалені законопроєкти №11258 та №11259 передбачають звільнення від сплати ПДВ та митних платежів при імпорті енергетичного обладнання, зокрема генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії.

Згідно із переліком, до кінця воєнного стану звільняються від оподаткування товари, які ввозяться на митну територію України (у тому числі пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД:

* 8406 - парові турбіни (крім 8406 10 00 00 - турбіни для суднових силових установок);

* 8410 - тільки турбіни гідравлічні та їх частини;

* 8483 40 21 00 - цилiндричнi та гвинтовi передачi;

* 8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90 - електрогенераторнi установки з поршневим двигуном (крім призначених для цивільної авіації);

* 8411 - газові турбіни;

* 8501 64 00 00 - двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок) потужнiстю понад 750 кВxА;

* 8504 40 84 00, 8504 40 88 00, 8504 40 90 00 - інвертори (крім інверторних зварювальних апаратів);

* 8507 60 00 00 - літій-іонні акумулятори (окрім установок зберігання енергії потужністю менш ніж 300 Вт по змінному та постійному струму та окремих літій-іонних комірок ємністю менш ніж 200 А-год);

* 8541 43 00 00 - сонячні електропанелі;

* 8537 - пульти, розподiльнi щити для контролю або розподiлу електричного струму (крім призначених для авто - 8537 10 98 10);

* 8503 00 99 00 - частини для вітроенергетичних електрогенераторних установок.