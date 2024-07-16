В Україні посилили відключення світла через аварію на енергооб'єкті

Протягом усього дня у вівторок, 16 липня, в Україні будуть одночасно вимикати чотири черги графіків з шести. Це пов'язано з надзвичайною подією на одному з енергооб'єктів, повідомило Укренерго у щоденному зведенні.

"Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб'єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився. Діють чотири черги графіків відключень протягом усієї доби", - йдеться в повідомленні.

О 10 годині Укренерго віддало команду на застосування аварійних відключень у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях

Енергетики вже працюють над відновленням і поверненням обладнання в роботу.