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АНАЛІТИКА

Енергокомітет Ради пропонує врегулювати питання набуття власниками газових установок статусу активного споживача

 

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП запропонував уточнити норму законодавства про активного споживача в частині можливості набуття такого статусу власниками газових установок, збудованих для власного споживання, передає Енергореформа.

Комітет вирішив внести відповідну поправку до закону про ринок е/е через прийняття законопроєкту №11083 щодо використання термінології в сфері впровадження "розумних" мереж.

"Норма про активного споживача в чинному законодавстві прописана не ідеально, й дехто сумнівається, що газова генерація може ним бути. Ми цю норму поправляємо, щоб у явній формі було видно: хто поставив газову генерацію (для власного споживання -ЕР) і має надлишки, може продавати їх в мережу", - зазначив у ході засідання, яке транслювалося онлайн у п'ятницю, голова енергокомітету Андрій Герус.

За законом про ринок е/е (зміни згідно з законом №3220-ІХ від 30 червня 2023 року), активний споживач - споживач, у тому числі приватне домогосподарство, енергетичний кооператив та споживач, який є замовником енергосервісу (...), що споживає та виробляє е/е, та/або здійснює діяльність із зберігання енергії, та/або продає надлишки виробленої та/або збереженої е/е, або бере участь у заходах з енергоефективності та управління попитом відповідно до вимог закону, за умови що ці види діяльності не є його основною господарською або професійною діяльністю.

ВРУ 18 червня 278 голосами прийняла за основу урядовий законопроєкт №11083 від 13 березня 2024 року про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань використання термінології у сфері впровадження "розумних мереж".

Проєкт передбачає внесення змін до законів про енергетичну ефективність та про ринок електричної енергії в частині удосконалення терміну "розумні мережі", а також визначення таких термінів, як "мікромережа", "користувач мікромережі", "острівний режим мікромережі", "система енергетичного менеджменту мікромережі", "реагування на попит", "управління попитом".
 

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