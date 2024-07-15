Галущенко обговорив з делегацією ЄБРР допомогу для нарощування розподіленої генерації

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з виконавчим директором представництва ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером, під час якої обговорили допомогу для нарощування розподіленої генерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Сторони обговорили інструменти та особливості надання фінансової допомоги Україні для закупівлі енергогенеруючого обладнання, зокрема напрямки реалізації меморандуму між ЄБРР та урядом України про виділення 300 млн євро для відповідних цілей", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, акцентувалося на потребі закупити і встановити обладнання для розподіленої генерації у найкоротші терміни для його введення в експлуатацію до початку зими.

Окрему увагу сторони приділили захисту енергооб'єктів та важливості реалізації положень Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським, для забезпечення енергетичної безпеки.

Як повідомлялося, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) планують подальші інвестиції в економіку України з урахуванням воєнних ризиків, намагаючись рівномірно розподіляти кошти між державним і приватним секторами.

З початку повномасштабної війни ЄБРР інвестував в Україну більш як 4 млрд євро для підтримки як державного, так і приватного секторів.