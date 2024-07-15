Міненерго: Сподіваємося, на осінь зростуть потужності для імпорту більшої кількості електрики

У Міністерстві енергетики висловили сподівання, що на осінь Україна вже матиме збільшені потужності для того, щоб можна було імпортувати більшу кількість електроенергії.

Про це у ефірі телемарафону «Єдині новини» поінформувала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає кореспондент Укрінформу.

«Дуже сподіваємося, що на осінь ми вже матимемо збільшені потужності, щоб ми могли імпортувати більше електроенергії. Бо це суттєвий інструмент балансування нашої енергосистеми у тому числі», - зазначила вона.

За її словами, є певні технічні пропускні спроможності щодо імпорту електроенергії.

«Ми постійно працюємо над тим, щоб збільшувати цю технічну можливість отримання електроенергії від країн-сусідів. Необхідно розуміти, що будь-яке виробництво електроенергії в інших країнах все одно впиратиметься у технічну спроможність пропуску цієї електроенергії», - пояснила Гринчук.

Заступниця міністра відзначила, що ситуація в енергосистемі України продовжує бути складною, і у ній зараз зафіксовано високий дефіцит.

«Не дивлячись на те, що ми робимо все можливе, щоб тримати систему в стабільній роботі, не дивлячись на всі зусилля, нам доводиться застосовувати обмеження, графіки відключень. Ми застосовуємо всі інструменти... Зараз надзвичайно складний період саме для енергетики, для енергосистеми. Ситуація непроста для нас всіх зараз», - сказала вона.

Відповідаючи на питання про підготовку до зими, заступниця міністра зазначила, Міненерго зараз активно працює з регіонами. Зокрема, проводиться оцінка ситуації на практично кожному об'єкті критичної інфраструктури.

«Готуємо різні рішення, готуємося до різних варіантів, які можуть бути взимку, забезпечуємо елементами резервного живлення на випадки критичних ситуацій, щоб у нас вся критична інфраструктура у будь-якому варіанті, при будь-якому розвитку подій залишалася заживленою», - заявила Гринчук.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник у ефірі телемарафону «Єдині новини» запевнив, що у Міненерго тримають на контролі питання підготовки до опалювального сезону в Україні.

Щотижня маємо розмови з міжнародними партнерами і взаємодію з місцевими органами влади у частині розуміння, де які конкретні реалізуються проєкти, де які заходи необхідно здійснити для встановлення та готовності інфраструктури до наступного опалювального сезону. З нашої сторони максимально залучається підтримка міжнародних партнерів, щоб мати все необхідне обладнання, щоб до наступного опалювального сезону на місцях була проведена (необхідна - ред.) робота», - поінформував він.

Як повідомлялося, Колісник заявив, що експорту електроенергії в Україні наразі не проводиться і що його не планують проводити.