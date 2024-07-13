Польща звернулась до Єврокомісії щодо поставки електроенергії Україні зі своїх ТЕС

Польща звернулася до Єврокомісії з пропозицією постачати в Україну електроенергію, вироблену з польського вугілля на польських ТЕС.

Про це повідомив речник Єврокомісії Тім Макфі, його цитує видання Onet, пише "Європейська правда".

Про таку ідею раніше заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави у понеділок. Польща готова це робити, якщо не буде платити за викиди.

"Ми зараз працюємо над ідеєю, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого у нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, і відправляти електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через існуючий енергоміст в Україну", - сказав Туск.

За його словами, це забезпечило б додаткове джерело постачання електроенергії для України, чиї електростанції є мішенню російських ракетних атак.

За словами речника Єврокомісії у п'ятницю, польська влада попросила про зустріч з комісією, щоб обговорити це питання.

"Електроенергія, вироблена електростанціями в ЄС і поставлена в Україну, підпадає під дію звичайних правил схеми торгівлі викидами ЄС: електростанції повинні здавати квоти і, відповідно, платити за ці викиди", - підкреслив Макфі.

Він додав, що Єврокосісія залишається відданою підтримці енергетичної системи України протягом наступної зими, але він не хотів би спекулювати щодо польської ідеї, оскільки не знає деталей.

За словами речника, Єврокомісія зосереджується на збільшенні потужностей для експорту електроенергії в Україну. Синхронізація електромереж ЄС та України відбулася одразу після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

У п'ятницю видання Rzeczpospolita написало, що Єврокомісія поки що не підтримала ідею Туска про спалювання польського вугілля для потреб України за європейські гроші.

Днями Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проекту "газ на електроенергію".