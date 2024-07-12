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В Укренерго прогнозують, що у вересні-жовтні не буде тривалих відключень світла
09:21 12.07.2024 |
Ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня.
Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Коли спека спаде (ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі - ситуація почне покращуватися. Вона не покращиться магічним чином за один день чи одну годину. Але вона буде поступово покращуватися, і ми будемо з вами спостерігати тренд на покращення з кінця липня, як ми і прогнозували», - сказав він.
Як прогнозує посадовець, у серпні ситуація в енергосистемі також покращиться.
«І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти - і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі», - зазначив він.
Як повідомлялося, у п'ятницю, 12 липня, з 16:00 до 23:00 обмеження споживання електрики застосовуватимуться одночасно до чотирьох черг у графіках. У решту годин обмежуватимуться по три черги.
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