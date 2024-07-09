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АНАЛІТИКА

Кабмін розробив кредитні програми для громадян і бізнесу, які допоможуть подолати енергетичну кризу

 

Кабінет Міністрів України розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 липня.

Перша програма - це кредити для громадян під 0%, до 480 тис. грн, на 10 років для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії.

Друга програма - пільгові кредити для малого й середнього бізнесу до 150 млн грн, на строк до 10 років, під 5-7-9% річних для встановлення газової електрогенерації.

Зазначається, що на територіях, котрі межують із зоною бойових дій, процентна ставка знижується до 1-5% на перші два роки, а кредити на інвестиційні цілі з наступного року можна буде взяти під 5% річних.

Третя програма - кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 млн грн. За рахунок цих коштів співвласники житла встановлять сонячні станції і теплові насоси, а потім держава в межах програми "ГрінДІМ" компенсує їм 70% витрат на проєкт.

Четверта програма - кредити для великого бізнесу на 5-7 років під 14-16% річних, під заставу обладнання. Спільно з Національний банком була проведена робота з банківським сектором, який готовий забезпечити таке кредитування.

"Також до парламенту подані законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання. Розраховуємо на оперативне ухвалення Верховною Радою цих законопроєктів. Очікуємо, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу", - підсумував Шмигаль.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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