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Роздрібні ціни на газ зростають
13:20 09.07.2024 |
Із 1 по 8 липня середня вартість скрапленого газу зросла на 0,18 грн/л, до 26,78 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Основні зміни відбулися в мережах середнього цінового діапазону, де ціни на газ збільшилися на 0,10-0,80 грн/л. (див. табл).
Найбільше, в середньому на 0,80 грн/л, здорожчало пальне в державній мережі «Укрнафта», найменше - 0,10 грн/л - Marshal, де вартість ресурсу зросла тільки в Київській і Харківській областях.
Збільшилися ціни на газ і у дискаунтерів - «Авантаж 7» і «БРСМ-Нафта» - на 0,20 грн/л і 0,29 грн/л відповідно. На АЗК останнього вартість по мережі змінилася нерівномірно: найбільше здорожчало в Одеській області (+1 грн/л), найменше - в Херсонській (+0,10 грн/л), у Полтавській і Сумській - залишилися без змін.
Преміум мережі поки що не переглядали ціни на стелі, тому відрив між їхньою вартістю і дискаунтерами станом на 8 липня скоротився на 0,25 грн/л - до 2,79 грн/л.
Загалом по країні найсуттєвіші зміни відбулися у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській і Київській областях, де газ здорожчав у середньому на 0,26 грн/л. А ось оператори Сумської області і частково Полтавської тримали ціни без змін.
Зміна роздрібних цін на газ у всіх областях України з 1 по 8 липня 2024 р., грн/л
|
Область
|
Вартість
|
08.07.24
|
01.07.24
|
+/‒*
|
Вінницька
|
26,41
|
26,15
|
0,26
|
Волинська
|
26,66
|
26,43
|
0,23
|
Дніпропетровська
|
26,43
|
26,18
|
0,25
|
Донецька
|
29,35
|
29,25
|
0,10
|
Житомирська
|
26,22
|
26,06
|
0,16
|
Закарпатська
|
26,29
|
26,03
|
0,26
|
Запорізька
|
26,82
|
26,66
|
0,17
|
Івано-Франківська
|
27,00
|
26,74
|
0,26
|
Київська
|
26,22
|
25,97
|
0,26
|
Кіровоградська
|
26,93
|
26,77
|
0,16
|
Львівська
|
26,78
|
26,60
|
0,18
|
Миколаївська
|
26,60
|
26,49
|
0,11
|
Одеська
|
26,50
|
26,26
|
0,23
|
Полтавська
|
27,09
|
27,01
|
0,09
|
Рівненська
|
26,59
|
26,41
|
0,18
|
Сумська
|
27,13
|
27,13
|
0,00
|
Тернопільська
|
26,81
|
26,65
|
0,16
|
Харківська
|
26,51
|
26,32
|
0,19
|
Херсонська
|
26,49
|
26,29
|
0,20
|
Хмельницька
|
26,47
|
26,30
|
0,18
|
Черкаська
|
26,47
|
26,23
|
0,23
|
Чернігівська
|
27,05
|
26,89
|
0,16
|
Чернівецька
|
27,04
|
26,90
|
0,13
Зростання закупівельних цін поки що не позначилося на роздрібі. За рахунок маржі мережі втримували вартість від суттєвішого здорожчання, рятуючи реалізацію. Тим паче, маржа дозволяла. Зі слів операторів, у червні «чиста» маржа на газ у середньому становила 3-3,5 грн/л, що досить непогано, враховуючи, що для ринку «звичним показником» є 1,5-2 грн/л.
Скоріш за все, ціни на ресурс і надалі поступово зростатимуть вслід за гуртовими.
«Поки спостерігаємо, але собівартість зростає, тому довго втримувати не зможемо», - розповів один з операторів.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 1 по 8 липня 2024 р., грн/л
|
Мережа
|
Вартість
|
08.07.24
|
Зм. до 01.07.24
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
SOCAR
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,98
|
0,00
|
Авіас
|
27,55
|
0,00
|
Shell
|
27,54
|
0,00
|
KLO
|
27,49
|
0,00
|
ZOG
|
27,00
|
0,50
|
BVS
|
26,99
|
0,00
|
Neftek
|
26,99
|
0,00
|
Автотранс
|
26,98
|
0,00
|
Mango
|
26,81
|
0,50
|
Рур груп
|
26,70
|
0,00
|
VostokGaz
|
26,49
|
0,50
|
UPG
|
26,23
|
0,00
|
Ovis
|
25,89
|
0,20
|
Укрнафта
|
25,79
|
0,80
|
AMIC
|
25,46
|
0,16
|
Chipo
|
25,44
|
0,59
|
БРСМ-Нафта
|
25,44
|
0,29
|
Marshal
|
25,42
|
0,10
|
U.GO
|
25,40
|
0,00
|
RLS
|
25,40
|
0,50
|
VST
|
25,30
|
0,44
|
SUNOIL
|
25,20
|
0,00
|
Олас
|
24,99
|
0,00
|
Кворум
|
24,98
|
0,00
|
Авантаж 7
|
24,95
|
0,20
|
Green Wave
|
24,90
|
0,00
|
Катрал
|
24,77
|
0,28
|
Середня ціна в Україні
|
26,78
|
0,18
|
|
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