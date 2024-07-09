Роздрібні ціни на газ зростають

Динаміка роздрібних цін на LPG у липні 2024 р., грн/л

Із 1 по 8 липня середня вартість скрапленого газу зросла на 0,18 грн/л, до 26,78 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Основні зміни відбулися в мережах середнього цінового діапазону, де ціни на газ збільшилися на 0,10-0,80 грн/л. (див. табл).

Найбільше, в середньому на 0,80 грн/л, здорожчало пальне в державній мережі «Укрнафта», найменше - 0,10 грн/л - Marshal, де вартість ресурсу зросла тільки в Київській і Харківській областях.

Збільшилися ціни на газ і у дискаунтерів - «Авантаж 7» і «БРСМ-Нафта» - на 0,20 грн/л і 0,29 грн/л відповідно. На АЗК останнього вартість по мережі змінилася нерівномірно: найбільше здорожчало в Одеській області (+1 грн/л), найменше - в Херсонській (+0,10 грн/л), у Полтавській і Сумській - залишилися без змін.

Преміум мережі поки що не переглядали ціни на стелі, тому відрив між їхньою вартістю і дискаунтерами станом на 8 липня скоротився на 0,25 грн/л - до 2,79 грн/л.

Загалом по країні найсуттєвіші зміни відбулися у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській і Київській областях, де газ здорожчав у середньому на 0,26 грн/л. А ось оператори Сумської області і частково Полтавської тримали ціни без змін.

Зміна роздрібних цін на газ у всіх областях України з 1 по 8 липня 2024 р., грн/л

Область Вартість 08.07.24 01.07.24 +/‒* Вінницька 26,41 26,15 0,26 Волинська 26,66 26,43 0,23 Дніпропетровська 26,43 26,18 0,25 Донецька 29,35 29,25 0,10 Житомирська 26,22 26,06 0,16 Закарпатська 26,29 26,03 0,26 Запорізька 26,82 26,66 0,17 Івано-Франківська 27,00 26,74 0,26 Київська 26,22 25,97 0,26 Кіровоградська 26,93 26,77 0,16 Львівська 26,78 26,60 0,18 Миколаївська 26,60 26,49 0,11 Одеська 26,50 26,26 0,23 Полтавська 27,09 27,01 0,09 Рівненська 26,59 26,41 0,18 Сумська 27,13 27,13 0,00 Тернопільська 26,81 26,65 0,16 Харківська 26,51 26,32 0,19 Херсонська 26,49 26,29 0,20 Хмельницька 26,47 26,30 0,18 Черкаська 26,47 26,23 0,23 Чернігівська 27,05 26,89 0,16 Чернівецька 27,04 26,90 0,13

Динаміка гуртових цін на LPG у липні 2024 р., грн/л

Зростання закупівельних цін поки що не позначилося на роздрібі. За рахунок маржі мережі втримували вартість від суттєвішого здорожчання, рятуючи реалізацію. Тим паче, маржа дозволяла. Зі слів операторів, у червні «чиста» маржа на газ у середньому становила 3-3,5 грн/л, що досить непогано, враховуючи, що для ринку «звичним показником» є 1,5-2 грн/л.

Скоріш за все, ціни на ресурс і надалі поступово зростатимуть вслід за гуртовими.

«Поки спостерігаємо, але собівартість зростає, тому довго втримувати не зможемо», - розповів один з операторів.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 1 по 8 липня 2024 р., грн/л