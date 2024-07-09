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АНАЛІТИКА

Роздрібні ціни на газ зростають

Роздрібні ціни на газ зростають

 Динаміка роздрібних цін на LPG у липні 2024 р., грн/л

Із 1 по 8 липня середня вартість скрапленого газу зросла на 0,18 грн/л, до 26,78 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Основні зміни відбулися в мережах середнього цінового діапазону, де ціни на газ збільшилися на 0,10-0,80 грн/л. (див. табл).

Найбільше, в середньому на 0,80 грн/л, здорожчало пальне в державній мережі «Укрнафта», найменше - 0,10 грн/л - Marshal, де вартість ресурсу зросла тільки в Київській і Харківській областях.

Збільшилися ціни на газ і у дискаунтерів - «Авантаж 7» і «БРСМ-Нафта» - на 0,20 грн/л і 0,29 грн/л відповідно. На АЗК останнього вартість по мережі змінилася нерівномірно: найбільше здорожчало в Одеській області (+1 грн/л), найменше - в Херсонській (+0,10 грн/л), у Полтавській і Сумській - залишилися без змін.

Преміум мережі поки що не переглядали ціни на стелі, тому відрив між їхньою вартістю і дискаунтерами станом на 8 липня скоротився на 0,25 грн/л - до 2,79 грн/л.

Загалом по країні найсуттєвіші зміни відбулися у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській і Київській областях, де газ здорожчав у середньому на 0,26 грн/л. А ось оператори Сумської області і частково Полтавської тримали ціни без змін.

Зміна роздрібних цін на газ у всіх областях України з 1 по 8 липня 2024 р., грн/л

Область

Вартість

08.07.24

01.07.24

+/‒*

Вінницька

26,41

26,15

0,26

Волинська

26,66

26,43

0,23

Дніпропетровська

26,43

26,18

0,25

Донецька

29,35

29,25

0,10

Житомирська

26,22

26,06

0,16

Закарпатська

26,29

26,03

0,26

Запорізька

26,82

26,66

0,17

Івано-Франківська

27,00

26,74

0,26

Київська

26,22

25,97

0,26

Кіровоградська

26,93

26,77

0,16

Львівська

26,78

26,60

0,18

Миколаївська

26,60

26,49

0,11

Одеська

26,50

26,26

0,23

Полтавська

27,09

27,01

0,09

Рівненська

26,59

26,41

0,18

Сумська

27,13

27,13

0,00

Тернопільська

26,81

26,65

0,16

Харківська

26,51

26,32

0,19

Херсонська

26,49

26,29

0,20

Хмельницька

26,47

26,30

0,18

Черкаська

26,47

26,23

0,23

Чернігівська

27,05

26,89

0,16

Чернівецька

27,04

26,90

0,13

Роздрібні ціни на газ зростають

 Динаміка гуртових цін на LPG у липні 2024 р., грн/л

Зростання закупівельних цін поки що не позначилося на роздрібі. За рахунок маржі мережі втримували вартість від суттєвішого здорожчання, рятуючи реалізацію. Тим паче, маржа дозволяла. Зі слів операторів, у червні «чиста» маржа на газ у середньому становила 3-3,5 грн/л, що досить непогано, враховуючи, що для ринку «звичним показником» є 1,5-2 грн/л.

Роздрібні ціни на газ зростаютьСкоріш за все, ціни на ресурс і надалі поступово зростатимуть вслід за гуртовими.

«Поки спостерігаємо, але собівартість зростає, тому довго втримувати не зможемо», - розповів один з операторів.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 1 по 8 липня 2024 р., грн/л

Мережа

Вартість

08.07.24

Зм. до 01.07.24

ОККО

27,99

0,00

SOCAR

27,99

0,00

WOG

27,98

0,00

Авіас

27,55

0,00

Shell

27,54

0,00

KLO

27,49

0,00

ZOG

27,00

0,50

BVS

26,99

0,00

Neftek

26,99

0,00

Автотранс

26,98

0,00

Mango

26,81

0,50

Рур груп

26,70

0,00

VostokGaz

26,49

0,50

UPG

26,23

0,00

Ovis

25,89

0,20

Укрнафта

25,79

0,80

AMIC

25,46

0,16

Chipo

25,44

0,59

БРСМ-Нафта

25,44

0,29

Marshal

25,42

0,10

U.GO

25,40

0,00

RLS

25,40

0,50

VST

25,30

0,44

SUNOIL

25,20

0,00

Олас

24,99

0,00

Кворум

24,98

0,00

Авантаж 7

24,95

0,20

Green Wave

24,90

0,00

Катрал

24,77

0,28

Середня ціна в Україні

26,78

0,18
За матеріалами: EnKorr
 

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