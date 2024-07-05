Німеччина допоможе Україні реформувати централізоване теплопостачання в межах проєкту ReWarm

Україна і Німеччина розпочали співпрацю у реформуванні централізованого теплопостачання в межах проєкту ReWarm. Перші пілотні проєкти стартують в Києві, Одесі, Кривому Розі та Звягелі.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає Укрінформ.

Відповідну угоду підписали представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та проєкту «Реформування сектора централізованого теплопостачання в Україні (ReWarm)» під час офіційного відкриття проєкту.

"Основною метою співпраці є реформування системи теплопостачання на національному та місцевому рівнях. А також створення умов для сталої модернізації підприємств централізованого теплопостачання в Україні та скорочення викидів CO2 у секторі централізованого теплопостачання", - йдеться у повідомленні.

Проєкт ReWarm спрямований на підтримку розвитку стійкої, адаптованої інфраструктури, в тому числі з використанням інноваційних підходів. Передбачається, що реалізація проєкту дозволить скоротити обсяг викидів CO2 в секторі централізованого теплопостачання щонайменше на 19% на період 2019-2030 років.

Для реалізації проєкту ReWarm Уряд Федеративної Республіки Німеччина надає GIZ суму до 4,5 мільйони євро. Крім того, німецька сторона забезпечить експертну підтримку проєктів.

Зі свого боку Мінвідновлення бере на себе функцію підтримки проєкту та допомоги у комунікації з органами місцевого самоврядування та теплопостачальними компаніями щодо питань енергоефективності.

Перші пілотні проєкти в межах ініціативи ReWarm стартують в Києві, Одесі, Кривому Розі та Звягелі. Під час заходу були підписані відповідні меморандуми з представниками міської влади.

Як повідомлялося, в Україні централізоване теплопостачання є важливим джерелом опалення приватних домогосподарств, громад та підприємств: 60% населення України, а також споживачів серед громад та промисловості отримують тепло від більш як 200 підприємств теплопостачання, більшість з яких є комунальними. Ці підприємства використовують газ для виробництва тепла.

Проєкт «Реформа сектору централізованого теплопостачання в Україні (ReWarm)», який впроваджується компанією GIZ, підтримує розробку національної стратегії розвитку відновлюваної енергетики та адаптацію нормативно-правової бази, а також пілотне впровадження дієвих бізнес-моделей для муніципальних компаній у сфері центрального теплопостачання та відновлюваної енергетики. Проєкт допомагає обраними муніципалітетам у розробці енергетичних стратегій, дружніх до клімату.