Україна отримала допомогу з 14 країн після відновлення російських атак на енергетику

Після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 184 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 2,3 тис тонн.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Допомогу надали 14 країн, а саме Австрія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Об'єднані Арабські Емірати", - розповіли в пресслужбі.

Як йдеться в повідомленні, серед отриманого обладнання - трансформатори, сонячні панелі, генератори, а також електродвигуни, газові труби, кабель та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтів.

У пресслужбі додали, що близько 1900 тонн з отриманого обладнання вже розподілено між 57 енергетичними компаніями, які постраждали від ворожих атак.