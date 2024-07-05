Фінансові новини
- |
- 05.07.24
- |
- 21:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримала допомогу з 14 країн після відновлення російських атак на енергетику
16:40 05.07.2024 |
Після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 184 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 2,3 тис тонн.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"Допомогу надали 14 країн, а саме Австрія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Об'єднані Арабські Емірати", - розповіли в пресслужбі.
Як йдеться в повідомленні, серед отриманого обладнання - трансформатори, сонячні панелі, генератори, а також електродвигуни, газові труби, кабель та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтів.
У пресслужбі додали, що близько 1900 тонн з отриманого обладнання вже розподілено між 57 енергетичними компаніями, які постраждали від ворожих атак.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Третій ЗРК Patriot від Німеччини вже в Україні
|МВФ у негативному сценарії очікує зниження ВВП України на 1,7% у 2024 р. і на 1% у 2025 р.
|Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною
|Лукашенко йде на поступки: як Заходу вдалося налякати владу Білорусі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Доходи держбюджету падають п’ятий місяць підряд, у червні вони зменшилися до 138 мільярдів, – Мінфін
|Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ
|Україна отримала допомогу з 14 країн після відновлення російських атак на енергетику
|Україна у 2024/25 МР експортує зерно у 2,6 раза активніше, ніж роком раніше
|Нафта продовжує слабо дешевшати, Brent біля $87,3 за барель
|В Мінагрополітики поліпшили прогноз урожаю на 5%
Бізнес
|Netflix починає поступово відмовлятися від найдешевшого тарифного плану без реклами
|Другий у світі виробник мікросхем памʼяті інвестує $75 млрд в ШІ чіпи до 2028 року
|Найтитулованіший баскетбольний клуб у США виставили на продаж за $5 мільярдів
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку
|Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei
|Meta змінює маркування фото з використанням штучного інтелекту через численні скарги від фотографів
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?