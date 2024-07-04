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У регіонах вже підключили 18 із 91 когенераційних установок від USAID
12:57 04.07.2024 |
Із 91 когенераційної установки, які передані громадам USAID "Проєкт з енергетичної безпеки" (ПЕБ), до мереж уже підключені вісімнадцять.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє USAID ПЕБ у Фейсбуці.
"USAID доставило в Україну 91 когенераційну установку. Сумарна потужність - 56,5 Мвт. Встановлено 18 установок, решта - у процесі під'єднання", - повідомляє організація.
Наголошується, що USAID ПЕБ не тільки закуповує та передає когенераційні установки, а й супроводжує процес їх встановлення та приєднання до мереж і навчає працівників теплогенеруючих компаній працювати з ними.
В організації зазначили, що установки були передані 32 містам та двом університетам. Це дозволить забезпечити стабільне теплопостачання для понад 1 млн мешканців багатоквартирних будинків та близько 1000 соціальних об'єктів. Крім того, такі установки можуть забезпечувати резервне електропостачання до сусідніх лікарень, обʼєктів водопостачання та водовідведення.
Як повідомлялося, у червні АТ "Укргазвидобування" отримало 102 дизельні генератори, закуплені через USAID Проєкт енергетичної безпеки (USAID ПЕБ).
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