Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У регіонах вже підключили 18 із 91 когенераційних установок від USAID

 

Із 91 когенераційної установки, які передані громадам USAID "Проєкт з енергетичної безпеки" (ПЕБ), до мереж уже підключені вісімнадцять.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє USAID ПЕБ у Фейсбуці.

"USAID доставило в Україну 91 когенераційну установку. Сумарна потужність - 56,5 Мвт. Встановлено 18 установок, решта - у процесі під'єднання", - повідомляє організація.

Наголошується, що USAID ПЕБ не тільки закуповує та передає когенераційні установки, а й супроводжує процес їх встановлення та приєднання до мереж і навчає працівників теплогенеруючих компаній працювати з ними.

В організації зазначили, що установки були передані 32 містам та двом університетам. Це дозволить забезпечити стабільне теплопостачання для понад 1 млн мешканців багатоквартирних будинків та близько 1000 соціальних об'єктів. Крім того, такі установки можуть забезпечувати резервне електропостачання до сусідніх лікарень, обʼєктів водопостачання та водовідведення.

Як повідомлялося, у червні АТ "Укргазвидобування" отримало 102 дизельні генератори, закуплені через USAID Проєкт енергетичної безпеки (USAID ПЕБ).
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5458
  0,2141
 0,53
EUR
 1
 43,7814
  0,0681
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4200  0,05 0,11 41,0219  0,07 0,16
EUR 43,5738  0,05 0,12 44,3257  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5700  0,23 0,56 40,5950  0,23 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес