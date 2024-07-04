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Франція передала 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова

Франція передала 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова

 

Франція відправила 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфтраструктура яких сильно постраждала від російських ударів, повідомляє французьке Міністерство закордонних справ.

"Франція підтримує український народ. Відправили 41 електрогенератор до Харкова і Чернігова, енергетична інфраструктуро яких сильно постраждала від російських ударів", - ідеться в повідомленні в соцмережі Х.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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