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Франція передала 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова
23:22 03.07.2024 |
Франція відправила 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфтраструктура яких сильно постраждала від російських ударів, повідомляє французьке Міністерство закордонних справ.
"Франція підтримує український народ. Відправили 41 електрогенератор до Харкова і Чернігова, енергетична інфраструктуро яких сильно постраждала від російських ударів", - ідеться в повідомленні в соцмережі Х.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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