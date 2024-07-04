В Україні графіки відключень світла будуть послаблені. Це може статися після 20-х чисел липня

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Ситуація в енергосистемі на тому ж рівні, на якому перебуває сьогодні, буде до 20-х чисел липня. У 20-х числах липня ми плануємо вихід в роботу з ремонтів низки генеруючих установок і відповідно з'явиться додаткова потужність в системі, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків", - заявив він.

Водночас Бойко додав, що дефіцит залишиться, але він буде суттєво меншим, ніж зараз.