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АНАЛІТИКА

В Україні графіки відключень світла будуть послаблені. Це може статися після 20-х чисел липня

 

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Ситуація в енергосистемі на тому ж рівні, на якому перебуває сьогодні, буде до 20-х чисел липня. У 20-х числах липня ми плануємо вихід в роботу з ремонтів низки генеруючих установок і відповідно з'явиться додаткова потужність в системі, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків", - заявив він.

Водночас Бойко додав, що дефіцит залишиться, але він буде суттєво меншим, ніж зараз.
За матеріалами: Економічна правда
 

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