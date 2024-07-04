Україна винесе на розгляд Генасамблеї ООН проєкт резолюції про ядерну безпеку - Зеленський

Перші агровиробники та трейдери заповнили анкети та отримують статус члена біржі, який надає право на участь у торгах. І це процедура, яку необхідно пройти лише один раз, а далі отримувати лише преференції та сервіси від УУБ під час купівлі чи продажу зерна.