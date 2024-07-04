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Україна збільшила імпорт електроенергії у червні вдвічі
14:57 03.07.2024 |
У червні 2024 року Україна імпортувала 858,3 тис. МВт-год електроенергії, що на 91% більше за обсяги попереднього місяця. При цьому експорт у червні був відсутній.
Про це свідчать дані моніторингу ExPro.
Найбільшу частку у структурі імпорту продовжує займати Угорщина - 41,6%, найменшу - Молдова з 7,7%. У червні найбільше зростання імпорту електроенергії спостерігалося з Польщі - у 2,4 рази у порівнянні з травнем, до понад 138 тис. МВт-год.
В середньому за добу імпортувалось 28,6 тис. МВт-год. Пік поставок був 15 червня - 35,6 тис. МВт-год.
Як повідомлялося раніше в ExPro, у травні 2024 року Україна імпортувала 448 тис. МВт-год. За даними ExPro Electricity Monthly, середня ціна імпорту травня сягнула 127 $/МВт-год.
Як повідомлялося, у травні 2024 року Україна імпортувала рекордні 448 тисяч МВт-год електроенергії з країн ЄС та Молдови.
У квітні 2024 року імпорт електроенергії в Україну збільшився на 34%, порівняно з березнем, - до 225 тис. МВт-год. Водночас експорт електроенергії у квітні впав у 10 разів - до 12 тис. МВт-год.
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