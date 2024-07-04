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АНАЛІТИКА

У Міненерго обговорили з французькими партнерами допомогу Україні

 

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з представниками генеральної дирекції Казначейства Франції, а також радником спеціального уповноваженого з питань допомоги та відбудови України Олів'є Стемлером.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Гринчук ознайомила французьку сторону з поточними потребами в обладнанні, а саме в газових турбінах, газопоршневих установках та потужних генераторах. Сторони обговорили можливість залучення французьких виробників і компаній до постачання такого устаткування в Україну", - йдеться у повідомленні.

Крім того, обговорювалась і додаткова фінансова допомога українській енергетиці.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Франція відправила українським енергетикам 37 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 313,6 тонни.

Як повідомлялося, Швеція розгляне можливість поставок в Україну обладнання для розбудови розподіленої генерації.
 

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