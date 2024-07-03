Україна вийшла на новий рекорд добового імпорту електроенергії

Україна сьогодні, 3 липня, імпортує рекордні 34 263 МВт-год електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови з максимальною потужністю в окремі години до 1694 МВт. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Попередній рекорд було зафіксовано 14 червня - 31 904 МВт-год.

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна зараз повністю вибирає обсяг імпорту електроенергії, який узгоджено з Європейським союзом.

"Ми робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Наші чиновники працюють над відповідною згодою", - заявив Зеленський у зверненні.

У середині червня оператори об'єднаної європейської енергосистеми ENTSO-E заявили, що вивчають варіанти подальшого збільшення постачання електроенергії в Україну.

Наприкінці травня міністр енергетики Герман Галущенко підтверджував, що до початку зими Євросоюз збільшить пропускну спроможність для постачання електроенергії в Україну й переговори з цього питання відбуваються на високому рівні.

Міністр не виключив, що пропускну здатність може бути збільшено до 2 ГВт, оскільки технічно така можливість існує.

Ще у листопаді минулого року ENTSO-E погодило збільшення технічної можливості постачання електроенергії в Україну до 1700 МВт. Раніше максимально можливий імпорт із Європи становив 1200 МВт.

Через регулярні російські атаки на енергооб'єкти Україна втратила 9,2 ГВт потужностей генерації електроенергії. Це призвело до різкого збільшення імпорту, що досяг у травні 448 000 МВт-год, порівняно з 225 000 МВт-год у квітні.