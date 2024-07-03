Фінансові новини
- |
- 03.07.24
- |
- 13:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна вийшла на новий рекорд добового імпорту електроенергії
12:41 03.07.2024 |
Україна сьогодні, 3 липня, імпортує рекордні 34 263 МВт-год електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови з максимальною потужністю в окремі години до 1694 МВт. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Попередній рекорд було зафіксовано 14 червня - 31 904 МВт-год.
Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна зараз повністю вибирає обсяг імпорту електроенергії, який узгоджено з Європейським союзом.
"Ми робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Наші чиновники працюють над відповідною згодою", - заявив Зеленський у зверненні.
У середині червня оператори об'єднаної європейської енергосистеми ENTSO-E заявили, що вивчають варіанти подальшого збільшення постачання електроенергії в Україну.
Наприкінці травня міністр енергетики Герман Галущенко підтверджував, що до початку зими Євросоюз збільшить пропускну спроможність для постачання електроенергії в Україну й переговори з цього питання відбуваються на високому рівні.
Міністр не виключив, що пропускну здатність може бути збільшено до 2 ГВт, оскільки технічно така можливість існує.
Ще у листопаді минулого року ENTSO-E погодило збільшення технічної можливості постачання електроенергії в Україну до 1700 МВт. Раніше максимально можливий імпорт із Європи становив 1200 МВт.
Через регулярні російські атаки на енергооб'єкти Україна втратила 9,2 ГВт потужностей генерації електроенергії. Це призвело до різкого збільшення імпорту, що досяг у травні 448 000 МВт-год, порівняно з 225 000 МВт-год у квітні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США дозволять Україні бити глибше по Росіїї, якщо Кремль спробує розширити фронт
|ЗМІ: У Трампа допускають «угоду» з РФ щодо України з відмовою від НАТО і втратою територій
|Глава Пентагону анонсував надання Україні військової допомоги на $2,3 млрд
|Орбан просив Зеленського про вигідне РФ припинення вогню та «вдячний за відповідь»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна вийшла на новий рекорд добового імпорту електроенергії
|Дефолт: коли і чим він загрожує Україні
|Україна та Сінгапур розширюють торгівлю харчовими продуктами
|Україна та Норвегія продовжили «транспортний безвіз» до кінця вересня
|Запаси газу в підземних сховищах становлять 9,5 мільярда кубометрів - Чернишов
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.07.24
Бізнес
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?
|Уоррен Баффет розповів, яка доля чекає на його багатство після смерті
|Meta стала наступною компанією, яку ЄС підозрює у порушенні «Закону про цифрові ринки»
|Зарплати деяких IT-фахівців відчутно зросли, але в інших - не все так добре
|Gemini AI тепер доступний у програмі Google Messages на Android
|Європейська Комісія розкритикувала Apple за рішення не представляти функції Apple Intelligence в ЄС
|ІТ-експорт у травні зріс до 560 мільйонів доларів, перевищивши квітневий показник