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Укренерго: Ситуація з електропостачанням покращиться у серпні
23:28 01.07.2024 |
Ситуація з електропостачанням в Україні полегшиться у серпні - після планових ремонтів енергоблоків атомних електростанцій та зміни погодних умов. Про це заявив голова правління національної енергокомпанії "Укренерго" Володимир Кудрицький у коментарі Українській правді.
"У серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання", - зазначив він.
Укренерго розраховує, що у серпні буде більше генерувальної спроможності завдяки закінченню ремонтів - і має бути "трішки легше", зазначив Кудрицький.
За його словами, наразі на відключення світла впливають регулярні російські обстріли, спека й обмежені можливості імпорту електрики.
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Посадовець додав: також триває літня ремонтна кампанія на "досить великій кількості електростанцій" - вона покликана для того, щоб взимку Україна мала максимум можливої доступної потужності своїх електростанцій, зокрема атомних.
Пом'якшення графіків знеструмлень у серпні очікують і в Державній інспекції з енергетичного нагляду.
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