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АНАЛІТИКА

Дефіцит електроенергії в Україні збережеться до 2026 року – меморандум з МВФ

 

Дефіцит електроенергії в Україні, який спровокувала Росія, збережеться до 2026 року. Такий прогноз наведено в оновленому меморандумі про економічну і фінансову політику.

Протягом весни й літа 2024 року Росія вивела з ладу понад 9 ГВт електричної генерації в Україні, збиток для енергосистеми перевищив $1 млрд. З травня у всій Україні ввели графіки погодинних відключень електроенергії.

"Очікується, що дефіцит енергії зберігатиметься протягом 2024 і 2025 років. За останніми ринковими оцінками, зокрема за оцінкою персоналу [МВФ], в середньому енергодефіцит на 2024 рік становитиме близько 10%, поступово зменшуватиметься протягом 2025 року та буде ліквідований до початку 2026 року", - йдеться в меморандумі.

У години пік у 2024 році можливий серйозний дефіцит - до 30%.

Додаткові атаки з боку Росії можуть сильніші дестабілізувати енергетичну систему.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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