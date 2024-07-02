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Дефіцит електроенергії в Україні збережеться до 2026 року – меморандум з МВФ
07:35 01.07.2024 |
Дефіцит електроенергії в Україні, який спровокувала Росія, збережеться до 2026 року. Такий прогноз наведено в оновленому меморандумі про економічну і фінансову політику.
Протягом весни й літа 2024 року Росія вивела з ладу понад 9 ГВт електричної генерації в Україні, збиток для енергосистеми перевищив $1 млрд. З травня у всій Україні ввели графіки погодинних відключень електроенергії.
"Очікується, що дефіцит енергії зберігатиметься протягом 2024 і 2025 років. За останніми ринковими оцінками, зокрема за оцінкою персоналу [МВФ], в середньому енергодефіцит на 2024 рік становитиме близько 10%, поступово зменшуватиметься протягом 2025 року та буде ліквідований до початку 2026 року", - йдеться в меморандумі.
У години пік у 2024 році можливий серйозний дефіцит - до 30%.
Додаткові атаки з боку Росії можуть сильніші дестабілізувати енергетичну систему.
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