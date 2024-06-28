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Поблизу ЗАЕС було зруйновано станцію радіаційного моніторингу - МАГАТЕ
09:34 28.06.2024 |
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що цього тижня обстрілами та пожежею було зруйновано зовнішню станцію радіаційного моніторингу, повідомляє сайт МАГАТЕ.
За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, це ще більше знизило ефективність здатності виявляти та вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час аварійних ситуацій.
У заяві наголошується, що станція знаходилася приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС.
Також у МАГАТЕ додають, що наразі функціонують 4 із 14 станцій, які діяли до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Як повідомляється, останній інцидент стався лише за кілька днів після того, як 16-годинна відсутність електроенергії в Енергодарі призвела до тимчасової зупинки роботи деяких станцій радіологічного моніторингу довкілля після того, як у них розрядилася резервна батарея.
"Втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але вона є частиною безперервного послаблення заходів безпеки під час війни, що залишається глибоким джерелом занепокоєння", - сказано в повідомленні.
У повідомленні додають, що ЗАЕС продовжує стикатися з іншими викликами, пов'язаними з ядерною безпекою під час війни.
Зокрема, минулого тижня експерти МАГАТЕ протягом більшості днів чули вибухи на певній відстані від станції.
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