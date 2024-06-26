НКРЕКП ухвалила постанову для стимулювання будівництва нової генпотужності та energy storage

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову щодо запровадження спеціальних аукціонів на допоміжні послуги із надання в енергосистемі резервів регулювання частоти та активної потужності терміном від року до п'яти років.

Відповідне рішення про внесення змін до низки своїх постанов комісія ухвалила на засіданні в середу.

Як зазначив директор департаменту енергоринків регулятора Ілля Сидоров, ухвалення цієї постанови запроваджує спецаукціони для придбання НЕК "Укренерго" допоміжної послуги з надання резервів регулювання частоти та активної потужності, а саме автоматичних резервів. Термін дії послуги від року до п'яти років з можливістю відтермінування до трьох років.

За його словами, це рішення сприятиме інвестиціям у маневрені потужності або системи накопичення енергії (СНЕ, energy storage) та стимулюватиме розвиток конкуренції на ринку допоміжних послуг.

За словами менеджера ДТЕК Вадима Уткіна, введення довгострокових аукціонів прискорить темпи будівництва нової генерувальної потужності. Водночас він запропонував розглянути можливість перегляду граничних цін на допоміжні послуги в бік зростання, що, на його думку, буде найкращим способом стимулювання (на своїй фейсбук-сторінці він зазначив, що український прайскеп на РПЧ (резерв підтримки частоти) - 31 EUR/МВт-год).

"Якщо не вистачатиме граничної ціни, повернемося до цього питання, але поки що бачимо, що її вистачає", - відповів на це голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Директор Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська зі свого боку акцентувала увагу, зокрема, на правильності фіксації ціни на допоміжні послуги в євро.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив, що ухвалення цього рішення може стати поворотним моментом у розвитку не лише СНЕ, а й загалом балансувальної генерації в країні.

"Ми впроваджуємо унікальний досвід, коли такі довгострокові контракти запроваджуються на допоміжні послуги. Це надасть змогу як залучати банківські кредити, так і забезпечити пристойну окупність проєктів. Середньорічні ціни на допоміжні послуги в інших країнах говорять про те, що Україна є преміальним ринком і вочевидь залишатиметься певний час. Ми будемо готові в найкоротші терміни провести перший аукціон", - зазначив Кудрицький.

На момент виходу новини доступ до обґрунтування та проєкту постанови на сайті НКРЕКП був відсутній.

Як повідомлялося, через удари РФ в умовах значної втрати потужностей ТЕС і гідрогенерації, що забезпечують балансування енергосистеми, необхідність у нових потужностях виявилася вкрай актуальною. Але для активізації їхнього будівництва були потрібні зміни на ринку, насамперед можливість укладати довгострокові контракти на надання допоміжних послуг, що давало б інвесторам гарантії роботи.