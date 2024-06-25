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АНАЛІТИКА

«У сірих зонах світла не буде». ДТЕК попередив про критичний дефіцит ще 6-8 тижнів

 

Критичний дефіцит генерації електроенергії збережеться у найближчі шість-вісім тижнів. Українцям потрібно планувати життя, враховуючи, що у сірих зонах світла не буде, заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Внутрішньої генерації електроенергії, за його словами, не вистачає настільки, що "навіть імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему".

Зараз Україна залежить від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Окрім того, триває ремонтна кампанія на атомних електростанціях.

"У найближчі шість-вісім тижнів ситуація з дефіцитом буде складна. Окрім вищеописаних проблем з генерацією, додається зростання споживання... Графіки в Києві як були шість груп та біла, сіра і чорні зони, так і залишилися. Для планування життя слід виходити з того, що в сірих зонах світла не буде", - зазначив Коваленко.

Ймовірність відключень у "сірих зонах" є особливо високою під час пікового споживання, наголосив він.

За словами Коваленка, світло має бути у "білих зонах". Якщо його немає, необхідно заповнити заявку на сайті мереж.

Раніше голова Держенергонагляду Руслан Слободян казав, що найближчі півтора місяця ситуація з постачанням електроенергії залишатиметься складною. Полегшення очікується аж у серпні, коли з ремонту виведуть атомні енергоблоки.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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