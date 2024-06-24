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В Україні розбудовують понад 30 проєктів вітрової генерації
09:40 24.06.2024 |
В Україні активно розбудовується понад 30 проєктів нової вітрової генерації, які перебувають на різних стадіях готовності. Про це в ефірі телемарафону повідомив в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Артем Некрасов.
"Серед них - українські, турецькі та німецькі інвестори. Орієнтовні терміни запуску деяких з цих проєктів - 2025 та 2027 роки", - зазначив він.
За словами Некрасова, більшість цих проєктів було запущено ще до початку війни. Він також повідомив, що за останні два роки бізнес активно інвестує у встановлення сонячних станцій для власних потреб.
"Українські компанії, враховуючи ситуацію в енергетиці, почали інвестувати у власні установки з відновлюваних джерел енергії. Наприклад, торговельні мережі, такі як Сільпо, Епіцентр та Новус, вже встановили сонячні панелі на дахах своїх супермаркетів", - зазначив він.
На запитання про підтримку міжнародних партнерів у забезпеченні інфраструктури для сонячної генерації, Некрасов запевнив, що партнери постійно допомагають Україні.
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