Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У суботу графіки відключень світла діятимуть лише 8 годин

 

У суботу, 22 червня, стабілізаційні відключення електроенергії застосовуватимуть по всій території України з 16:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень енергопостачання буде більшим. Причина обмежень - наслідки масованих ударів росіян по енергооб'єктах.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо:

В Україні під час останніх атак 20 червня на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників.

Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення та серйозно пошкоджене обладнання станції.

Раніше Укренерго повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4478
  0,0706
 0,17
EUR
 1
 43,2347
  0,1929
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2896  0,04 0,11 40,8960  0,04 0,10
EUR 43,3380  0,10 0,22 44,1212  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4550  0,09 0,21 40,4700  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес