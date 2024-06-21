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АНАЛІТИКА

Уряд затвердив програму для посилення стійкості енергосистеми на 759 мільйонів

 

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ із посиланням на Телеграм глави Кабінету Міністрів.

«Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації. Мова йде про додаткову програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України на 759 млн грн», - сказав він.

Шмигаль уточнив, що кошти спрямують на зниження ставок за кредитами для реалізації проєктів енергоефективності та встановлення альтернативних джерел енергії.

«Держава розширює можливість отримати пільгові позики, аби бізнес та люди могли зменшити споживання електроенергії або створити додаткове джерело для її генерації», - підкреслив глава уряду.

Прем'єр-міністр нагадав, що цього тижня росіяни знову атакували об'єкти енергосистеми. За його словами, наразі проводяться відновлювальні роботи.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Ставки 20 червня, присвяченому енергетичній безпеці, Президент України доручив уряду спростити для громадян умови встановлення сонячних панелей та акумуляторів.
 

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