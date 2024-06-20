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АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні партію спецтехніки для відновлення енергоінфраструктури

Німеччина передала Україні партію спецтехніки для відновлення енергоінфраструктури

 

До України надійшла нова партія переданої Німеччиною спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Українським енергетикам передали два автомобілі Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором для робіт на електромережах.

Це частина партії із 16 одиниць спецтехніки на суму у 2,3 млн євро, придбаних у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства та завдяки кампанії зі збору коштів та закупівель, реалізованій Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).

Частина авто вже доставлені в Україну і допомагають енергетикам Харківської, Миколаївської, Тернопільської областей.

Решту автівок отримають оператори системи розподілу у Запорізькій, Черкаській областях, додаткові одиниці техніки поїдуть до Харківської та Миколаївської областей.

Раніше стало відомо, що литовська компанія Litgrid передасть Україні автотрансформатори та інше обладнання на суму понад 4 млн євро.

Також нагадаємо, Естонія додасть 400 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.
 

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