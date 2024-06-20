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Німеччина передала Україні партію спецтехніки для відновлення енергоінфраструктури
17:29 20.06.2024 |
До України надійшла нова партія переданої Німеччиною спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міненерго.
Українським енергетикам передали два автомобілі Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором для робіт на електромережах.
Це частина партії із 16 одиниць спецтехніки на суму у 2,3 млн євро, придбаних у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства та завдяки кампанії зі збору коштів та закупівель, реалізованій Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).
Частина авто вже доставлені в Україну і допомагають енергетикам Харківської, Миколаївської, Тернопільської областей.
Решту автівок отримають оператори системи розподілу у Запорізькій, Черкаській областях, додаткові одиниці техніки поїдуть до Харківської та Миколаївської областей.
Раніше стало відомо, що литовська компанія Litgrid передасть Україні автотрансформатори та інше обладнання на суму понад 4 млн євро.
Також нагадаємо, Естонія додасть 400 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.
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