«Укренерго» зменшило термін відключень світла у четвер

В Україні 20 червня з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується, з 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.

Про це повідомляє в "Укренерго" в Телеграмі.

Зазначається, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження повідомлятимуть додатково.