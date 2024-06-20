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«Укренерго» зменшило термін відключень світла у четвер
23:58 19.06.2024 |
В Україні 20 червня з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується, з 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.
Про це повідомляє в "Укренерго" в Телеграмі.
Зазначається, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження повідомлятимуть додатково.
За матеріалами:
Укрінформ
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