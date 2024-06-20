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АНАЛІТИКА

В Україні спростили приєднання когенераційних установок до тепломереж

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила приєднання когенераційних установок до теплових мереж.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 19 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, на період дії воєнного стану дозволяється тимчасове приєднання теплогенеруючих, у тому числі когенераційних, установок.

Отримавши від замовника послуги з приєднання, оператор зовнішніх інженерних мереж повинен протягом одного календарного дня у будь-який зручний для сторін спосіб (у тому числі sms-інформування, електронна пошта тощо) надати замовнику інформацію про найближчі точки, до яких можна приєднати установку.

Тимчасове приєднання когенераційних установок оператор мереж повинен проводити невідкладно.

Тимчасове приєднання теплогенергуючих, у тому числі газопоршневих, газотурбінних когенераційних установок та блочно-модульних котелень до теплових мереж здійснюється після підтвердження готовності їх до експлуатації.

Як повідомлялося, у квітні НКРЕКП спростила приєднання газотурбінних та газопоршневих генеруючих установок до газорозподільних мереж. У травні було спрощене приєднання генеруючих установок до електромереж.
 

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