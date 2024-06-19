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Вночі Росія атакувала енергооб'єкт у центрі України
10:46 19.06.2024 |
Вночі ворог атакував енергетичний об'єкт у центральному регіоні України, є пошкодження.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"Вночі ворог атакував енергетичний об'єкт у центральному регіоні. Є пошкоджене обладнання. На місце викликано ДСНС, поліцію", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у Львівській області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Знеструмлено 285 точок обліку. Тривають відновлювальні роботи.
У Київській області відключалась високовольтна повітряна лінія. Впродовж дня її включили в роботу.
У Полтавській області на одній з підстанцій відключалося обладнання, в результаті чого знеструмлювались побутові споживачі та адміністративні будівлі. Всіх заживлено.
На Волині короткочасно відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Всіх заживлено.
В Одеській області відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Впродовж години всіх було заживлено.
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