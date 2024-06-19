Рада підтримала створення реєстрів установок на біопаливі для отримання податкових пільг

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до закону "Про альтернативні види палива" щодо створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива".

Відповідний урядовий законопроєкт №9597 у першому читанні підтримали 279 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, документ передбачає створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива з метою адміністрування встановлення ставки нуль гривень екологічного податку за викиди двоокису вуглецю, що утворюються при спалюванні біопалива установками.

Такий реєстр має створити Кабмін, а вести й адмініструвати його буде Міненерго.

Очікується, що прийняття проєкту закону забезпечить прозорість процедури встановлення ставки нуль гривень екологічного податку за викиди двоокису вуглецю для установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива.