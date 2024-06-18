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АНАЛІТИКА

Кабмін розширив програму 5-7-9 на малу газову генерацію

 

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на малу газову генерацію. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Тепер доступні кредити можна буде отримати на будівництво й облаштування газотурбінних, газопоршневих і біогазових генераційних установок.

"Ми вже радикально скоротили терміни погоджень на приєднання до електромереж і газорозподільчих систем, мінімізували кількість необхідних документів, скасували процедуру відведення землі й оцінку впливу на довкілля. Менше бюрократії, щоб прискорити рішення", - заявив глава уряду.

Прем'єр-міністр підкреслив, що доступ до ліквідності є ключовою передумовою реалізації таких проєктів із децентралізації енергосистеми. Спільно з НБУ опрацьовується програма безвідсоткового кредитування для встановлення домогосподарствами сонячних панелей і вітрових установок.

Наприкінці грудня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна почала розгортати мережу газотурбінних і газопоршневих мініелектростанцій. Виробництво електроенергії на них коштує дорого, але вони хороші тим, що дуже швидко запускаються в роботу - до трьох хвилин.

Тоді ж президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна бере курс на децентралізацію в енергетиці.

На відкритті конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024-го Зеленський оголосив про плани побудувати до 1 ГВт газової маневрової генерації у 2024 році та ще 4 ГВт у найближчі роки. Основна причина - необхідність відновлення знищеної росіянами української енергосистеми.

Реалізувати це "в реальності неможливо", і міжнародні партнери України про це знають, вважає колишня радниця глави Нафтогазу Лана Зеркаль.

Газова генерація в Україні набуває популярності, але темпи її встановлення вкрай недостатні, казав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Енергоатому знадобилося 16 місяців, щоб запустити в роботу подаровану США газотурбінну міні-ТЕС.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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