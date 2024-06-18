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АНАЛІТИКА

Запаси газу в ПСГ України з початку сезону закачування збільшилися на 1,6 млрд куб. м

 

Запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) України з 1 квітня по 17 червня 2024 року збільшилися на 1,6 млрд куб. м, перевищивши 9 млрд куб. м, повідомила пресслужба групи "Нафтогаз".

За її даними, це на 0,39 млрд куб. м більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Цей обсяг відповідає плану підготовки запасів газу до наступного опалювального сезону. Всі наші підприємства продовжують роботу в штатному режимі", - зазначив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Як повідомлялося, оператор підземних газових сховищ України "Укртрансгаз" розпочав сезон закачування газу 1 квітня 2024 року.

Україна планує увійти в опалювальний сезон-2024/25 із запасами газу в ПСГ щонайменше 13 млрд куб. м.

У листопад 2023 року Україна ввійшла з запасами в ПСГ 16 млрд куб. м. Загалом за опалювальний сезон-2023/24 зі сховищ було відібрано 8,5 млрд куб. м природного газу, з них Україна використала 6,7 млрд куб. м. Загалом сезон відбору газу тривав 145 днів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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