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Графіки відключень світла у вівторок скасували до 15:00
10:43 18.06.2024 |
Графіки відключень електроенергії у вівторок, 18 червня, скасовані до 15:00.
Як передає Укрінформ, про це група ДТЕК повідомляє у Телеграмі.
"За інформацією від Укренерго, сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики", - ідеться у повідомленні.
З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Укренерго поінформувало, що графіки відключення світла 18 червня діятимуть протягом усієї доби.
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