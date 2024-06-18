Графіки відключень світла у вівторок скасували до 15:00

Графіки відключень електроенергії у вівторок, 18 червня, скасовані до 15:00.

Як передає Укрінформ, про це група ДТЕК повідомляє у Телеграмі.

"За інформацією від Укренерго, сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики", - ідеться у повідомленні.

З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Укренерго поінформувало, що графіки відключення світла 18 червня діятимуть протягом усієї доби.

