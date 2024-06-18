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Взимку світло в Україні можуть включати на 6-7 годин на день, - гендиректор Yasno
23:59 17.06.2024 |
Ситуація з електроенергією в Україні цієї зими очікується складна. Світло можуть включати на 6-7 годин на добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Yasno Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.
За його словами, зараз складно робити будь-які прогнози щодо електроенергії на зиму, оскільки незрозуміло, яка генерація буде на початку опалювального сезону.
"Якщо генерація плюс можливості щодо імпорту залишаться на тому ж рівні, що і є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо справді сидіти 6-7 годин зі світлом", - розповів Коваленко.
Він також уточнив, що це питання потрібно обговорювати в серпні, оскільки тоді стане зрозуміло, які можливості імпорту і скільки генерації вдасться відновити.
Коваленко зазначив, що побутовим споживачам та бізнесу потрібно підготуватися до значного дефіциту електроенергії.
"Як можна до нього приготуватися? Це альтернативні варіанти життя. Починаючи від батарей, батарейок різного формату і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість - сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори та інше", - додав він.
Що передувало
Нагадаємо, раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв про те, що в Україні можливі графіки відключення світла цієї зими навіть з урахуванням ремонту генерації.
При цьому Коваленко ще 14 червня припускав, що з світло українцям взимку можуть давати лише на 5-6 годин на день, оскільки взимку пік споживання вищий, ніж улітку.
Зазначимо, така ситуація з електропостачанням склалася через російські атаки на українські ТЕС та ГЕС. Це спричинило зменшення генерації і, як наслідок, дефіцит в енергосистемі.
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