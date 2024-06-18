Графіки відключення світла у вівторок діятимуть протягом усієї доби

"Якщо генерація плюс можливості щодо імпорту залишаться на тому ж рівні, що і є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо справді сидіти 6-7 годин зі світлом", - розповів Коваленко.