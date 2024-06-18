Фінансові новини
- |
- 18.06.24
- |
- 01:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Графіки відключення світла у вівторок діятимуть протягом усієї доби
23:55 17.06.2024 |
В усіх регіонах України у вівторок, 18 червня, з 00:00 до 24:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Причина - зростання споживання через потепління та робочі дні", - пояснили в компанії.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмеженим не буде.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Учасники Саміту миру опублікували спільне комюніке
|Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії
|Підсумкове комюніке Саміту миру підписали 80 держав та 4 організації
|США надають Україні $1,5 млрд на енергосектор та гумдопомогу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Взимку світло в Україні можуть включати на 6-7 годин на день, - гендиректор Yasno
|Графіки відключення світла у вівторок діятимуть протягом усієї доби
|За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст - Верещук
|Японія надасть 188 мільйонів доларів бізнесу України: профінансує передачу технологій
|Уряд збільшив розмір грантів на розвиток бізнесу для харків'ян - до ₴500 тисяч
|Україна запустила в експлуатацію магістральний водогін з Запоріжжя до Марганця
Бізнес
|BMW представила нове покоління 1 серії
|Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
|Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
|Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro
|BMW 3 серії отримав другий рестайлінг