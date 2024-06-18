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АНАЛІТИКА

Графіки відключення світла у вівторок діятимуть протягом усієї доби

 

В усіх регіонах України у вівторок, 18 червня, з 00:00 до 24:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Причина - зростання споживання через потепління та робочі дні", - пояснили в компанії.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмеженим не буде.
 

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