Фінансові новини
- |
- 17.06.24
- |
- 11:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В уряді готують важливе рішення для скорочення тривалості відключень світла
11:23 17.06.2024 |
Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Рішення буде ухвалено вже завтра.
Про це сказав радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю каналу Київ 24.
"Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії", - сказав він.
За його словами, це дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.
"Як очікую, що рішення буде ухвалено вже завтра", - додав Бойко
Раніше голова Держенергонагляду Руслан Слободян повідомив, що в Україні оновлять перелік об'єктів, які не підлягають знеструмленню. За його словами, від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від'єднані всі інші споживачі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Учасники Саміту миру опублікували спільне комюніке
ТОП-НОВИНИ
|Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії
|Підсумкове комюніке Саміту миру підписали 80 держав та 4 організації
|США надають Україні $1,5 млрд на енергосектор та гумдопомогу
|Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кількість працюючих магазинів в Україні в I кв. збільшилася на 4% - RDA
|В уряді готують важливе рішення для скорочення тривалості відключень світла
|Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»
|Аграріїв на рік забронюють від мобілізації – Мінагрополітики
|Українці сплатили вже ₴16,4 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування
|В Україні готуються видати першу страховку від воєнних ризиків
|Мала приватизація на Prozorro.Продажі принесла бюджетам понад ₴17,2 мільярда
Бізнес
|Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
|Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
|Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro
|BMW 3 серії отримав другий рестайлінг
|Google Lens додасть можливість шукати за допомогою голосу