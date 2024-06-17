Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В уряді готують важливе рішення для скорочення тривалості відключень світла

 

Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Рішення буде ухвалено вже завтра.

Про це сказав радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю каналу Київ 24.

"Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії", - сказав він.

За його словами, це дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.

"Як очікую, що рішення буде ухвалено вже завтра", - додав Бойко

Раніше голова Держенергонагляду Руслан Слободян повідомив, що в Україні оновлять перелік об'єктів, які не підлягають знеструмленню. За його словами, від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від'єднані всі інші споживачі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6490
  0,0418
 0,10
EUR
 1
 43,4782
  0,4068
 0,93

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4248  0,01 0,03 41,0656  0,04 0,09
EUR 43,4728  0,17 0,39 44,2900  0,20 0,44

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6300  0,01 0,02 40,6700  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес